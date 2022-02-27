Кубок чемпионата РК по зимним трековым автомобильным гонкам остался в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау на озере Копа прошел чемпионат страны по зимним трековым автомобильным гонкам «IceDrive», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в управлении внутренней политики региона, чемпионат был проведен в рамках плана мероприятий «Four seasons» и вошел в республиканский план соревновании по автомотоспорту.

По словам организаторов, главная цель соревнования - развитие внутреннего туризма посредством привлечения потока туристов в регион, в том числе и областной центр, а также популяризация активных видов отдыха и пропаганда здорового образа жизни.

«Сегодня, как вы видите, поболеть за чемпионов пришло очень много жителей и гостей города. Именно этот вид спорта очень развит в нашей стране. У нас есть много молодых людей, увлекающихся гонками. Такие масштабные мероприятия не проходили в Кокшетау с тех пор, как началась пандемия. Планируем проводить интересные проекты, ведь они способствуют развитию внутреннего туризма», - отметил руководитель управления предпринимательства и туризма региона Ербол Оспанов.

Кокшетауцы смогли не только понаблюдать за участниками, но и получить призы от спонсоров. Среди гостей были разыграны сертификаты и подарки от местных магазинов, салонов красоты и кафе.

По итогам 12 заездов третье место занял Игорь Капирулин из Кокшетау, обладателем второго места стал Евгений Комов из Петропавловска. Лучшим оказался Сергей Капирулин из Кокшетау.

Победители награждены денежными сертификатами и призами.



