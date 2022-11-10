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    08:09, 10 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Кубок Билли Джин Кинг: сборная Испании вышла вперед в матче с Казахстаном

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Юлия Путинцева уступила испанке Нурие Парризас-Диас в первом матче второго игрового дня группы С женского командного чемпионата мира Кубка Билли Джин Кинг в шотландском Глазго, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Встреча, которая продолжалась 2 часа и 40 минут, завершилась со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (7:5) в пользу представительницы Испании. В третьем решающем сете казахстанка отыграла три матчбола, перевела игру на тай-брейк и в равной игре уступила Диас.

    Двум сборным предстоит провести еще две встречи - одиночную и парную. На корт выйдут лидеры команд Елена Рыбакина и Паула Бадоса. В случае ничьей, победитель противостояния определится в парной игре.

    Фото: ktf.kz


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