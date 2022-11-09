Кубок Билли Джин Кинг: матч сборной Казахстана против Испании покажут в прямом эфире

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Капитан казахстанской женской сборной по теннису Ярослава Шведова подвела итоги первого матча в групповом этапе Кубка Билли Джин Кинг в Глазго (Шотладдия) против Великобритании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Анна Данилина и Елена Рыбакина уступили в заключительном парном матче игры с Великобританией на групповом этапе чемпионата мира - Кубке Билли Джин Кинг.

Казахстанки играли с Алисией Барнетт и Оливией Никколс. Матч продлился 1 час и 23 минуты и завершился победой британок со счетом 7:5, 6:3.

«Я очень горжусь своей командой. Мы завоевали нужные очки, победили британок у них дома. Задача стояла одержать победу, мы это сделали и лидируем в группе. Все прекрасно понимают, что завтра нам предстоит игра, которая может решить кому достанется путевка в полуфинал первенства мира. Моя команда готова полностью выложиться на корте и сделать всё возможное, чтобы пройти дальше», - отметила Шведова.

Юлия Путинцева прокомментировала успешный старт на чемпионате мира.

«Первые два гейма я сопернице подавала, как говорится, «на лопату», и она принимала все активно. Затем я стала действовать «через тело» и другие неудобные для нее точки. Она достаточно высокая и стоит очень близко к задней линии. Я стала больше миксовать, а не как в начале матча, когда подавала просто вправо-влево, влево-вправо. Ей это, наверное, было удобно, а потом я начала миксовать, и это стало приносить плоды. За счет этого удалось удерживать свою подачу и победить».

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина также поделилась эмоциями после важной победы во второй игре.

«Был нелегкий матч, Дарт была очень хороша, особенно во втором сете. Я проиграла несколько геймов на своей подаче, но в целом провела хороший матч, это самое главное. Завтра нам предстоит сыграть важнейший поединок против испанок. Скорее всего, придется играть с Бадосой. Я знаю Паулу точно так же хорошо, как и она меня, у нас были сложные матчи. Я считаю, что может получиться хорошая игра. Надеюсь, мы победим. Главное - восстановиться».

По предстоящему поединку против Рыбакиной высказалась лидер команды Испании Паула Бадоса.

«Это будет очень сложный матч. Рыбакина провела отличный год. Она агрессивный игрок. Я выступала против неё несколько раз, и очень жду этого матча. Считаю, что это большой вызов для меня. Конечно, ожидаю напористой и динамичной игры. Постараюсь бороться за каждое очко и надеюсь, что смогу принести победу Испании».

Напомним, что победу Казахстану против Великобритании принесли Юлия Путинцева и Елена Рыбакина в одиночных играх. Итог матча – 2:1 в пользу Казахстана.

9 ноября наша сборная сыграет с пятикратными чемпионками мира - командой Испании. Матч Казахстан – Испания начнётся в 22.00 по времени Астаны. Его можно будет посмотреть в прямом эфире телеканала Qazsport.

Фото: ktf.kz











