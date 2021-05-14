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    23:00, 13 Май 2021 | GMT +6

    Кубок Азии по дзюдо среди юниоров и молодежи пройдет в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Завтра, 14 мая, в Алматы стартует Кубок Азии по дзюдо среди юниоров и молодежи памяти Бекета Махмутова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    Планируется, что в соревнованиях среди юниоров и молодежи примут участие около 200 мастеров татами из стран Азии. Трехдневный турнир пройдет в спортивном комплексе имени Балуана Шолака в Алматы. Соревнования будут проводиться в этом году в четвертый раз.

    Соревновательная программа

    14 мая

    Юниоры

    Старт соревнований - 10:00.

    Финал - 17:00

    Мальчики: -50 кг, -55 кг, -60 кг, -66 кг, -73 кг,

    Девочки: -40 кг, -44 кг, -48 кг, -52 кг, -57 кг,;

    15 мая

    Юниоры.

    Старт соревнований - 10:00.

    Финал - 17:00

    Мальчики: -81 кг, -90 кг, +90 кг

    Девочки: -63 кг, -70 кг, +70 кг

    Юноши: -60 кг, - 66 кг

    Девочки - 48 кг, -52 кг

    16 мая

    Молодежь

    Старт соревнований - 10:00

    Финал - 17:00

    Юноши: -73 кг, -81 кг, -90 кг, -100 кг, +100 кг;

    Девочки: -57 кг, -63 кг, -70 кг, -78 кг, +78 кг;



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