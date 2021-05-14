Кубок Азии по дзюдо среди юниоров и молодежи пройдет в Алматы
Планируется, что в соревнованиях среди юниоров и молодежи примут участие около 200 мастеров татами из стран Азии. Трехдневный турнир пройдет в спортивном комплексе имени Балуана Шолака в Алматы. Соревнования будут проводиться в этом году в четвертый раз.
Соревновательная программа
14 мая
Юниоры
Старт соревнований - 10:00.
Финал - 17:00
Мальчики: -50 кг, -55 кг, -60 кг, -66 кг, -73 кг,
Девочки: -40 кг, -44 кг, -48 кг, -52 кг, -57 кг,;
15 мая
Юниоры.
Старт соревнований - 10:00.
Финал - 17:00
Мальчики: -81 кг, -90 кг, +90 кг
Девочки: -63 кг, -70 кг, +70 кг
Юноши: -60 кг, - 66 кг
Девочки - 48 кг, -52 кг
16 мая
Молодежь
Старт соревнований - 10:00
Финал - 17:00
Юноши: -73 кг, -81 кг, -90 кг, -100 кг, +100 кг;
Девочки: -57 кг, -63 кг, -70 кг, -78 кг, +78 кг;