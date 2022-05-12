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Кубок Азии по дзюдо среди молодежи и юниоров пройдет в Алматы
12 Мая 2022 14:40

Кубок Азии по дзюдо среди молодежи и юниоров пройдет в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кубок Азии по дзюдо среди юниоров и молодежи, посвященный памяти Бекета Махмутова, пройдет в Алматы 13 - 15 мая во Дворце спорта имени Балуана Шолака. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В континентальном соревновании примут участие более 500 спортсменов из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана и США - дзюдоисты 2005-2006 годов рождения и 2002-2004 годов рождения.

Согласно календарю Международной федерации дзюдо (IJF), победителям и призерам соревнований будут начисляться очки в мировом рейтинге в соответствии с правилами IJF. Победителям турнира присуждается 100 очков, серебряные призеры получат по 60 очков, бронзовые - по 40.
Кубок Азии среди молодежи и юниоров пройдет в пятый раз.


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