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Кубок Азии по дзюдо среди молодежи и кадетов стартовал в Алматы

Ринат Дусумов
7 Апреля 2023, 18:26
Кубок Азии по дзюдо среди молодежи и кадетов стартовал в Алматы Фото: olympic.kz

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы стартовал Кубок Азии по дзюдо среди молодежи и кадетов, посвященный памяти Бекета Махмутова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В соревнованиях принимают участие более 400 спортсменов из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана Кыргызстана, Греции, Гонконга, Грузии, Монголии и США.

В рамках Кубка будут разыграны рейтинговые очки.

Турнир проходит во Дворце спорта имени Балуана Шолака.

Махмутов Бекет Сапабекович с 2009 по 2012 года возглавлял Федерацию дзюдо Казахстана, а также занимал должность вице-президента Азиатского Союза дзюдо. Соревнования будут проводиться в шестой раз.


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