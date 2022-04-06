14:45, 06 Апрель 2022 | GMT +6
Кубок Азии по дзюдо: Казахстанские спортсмены завоевали восемь медалей
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские дзюдоисты завоевали восемь медалей в первый день Кубка Азии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Кубок Азии по дзюдо проходит в столице Узбекистана Ташкенте. В первый день соревнований команда Казахстана завоевала две золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали.
Список победителей и призеров:
Золото – Нурайлым Сарсенбек (48 кг);
Золото – Дана Абдирова (57 кг);
Серебро – Зере Отепкали (40 кг);
Серебро – Талгат Орынбасар (60 кг);
Бронза – Сабина Юлдашбекова (40 кг);
Бронза – Инкар Куралбай (44 кг);
Бронза – Рамазан Суиндиков (55 кг);
Бронза – Данил Султанхан (55 кг).