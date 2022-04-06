Кубок Азии по дзюдо: Казахстанские спортсмены завоевали восемь медалей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские дзюдоисты завоевали восемь медалей в первый день Кубка Азии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Кубок Азии по дзюдо проходит в столице Узбекистана Ташкенте. В первый день соревнований команда Казахстана завоевала две золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали.

Список победителей и призеров:

Золото – Нурайлым Сарсенбек (48 кг);

Золото – Дана Абдирова (57 кг);

Серебро – Зере Отепкали (40 кг);

Серебро – Талгат Орынбасар (60 кг);

Бронза – Сабина Юлдашбекова (40 кг);

Бронза – Инкар Куралбай (44 кг);

Бронза – Рамазан Суиндиков (55 кг);

Бронза – Данил Султанхан (55 кг).