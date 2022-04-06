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    14:45, 06 Апрель 2022 | GMT +6

    Кубок Азии по дзюдо: Казахстанские спортсмены завоевали восемь медалей

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские дзюдоисты завоевали восемь медалей в первый день Кубка Азии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Кубок Азии по дзюдо проходит в столице Узбекистана Ташкенте. В первый день соревнований команда Казахстана завоевала две золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали.

    Список победителей и призеров:
    Золото – Нурайлым Сарсенбек (48 кг);
    Золото – Дана Абдирова (57 кг);
    Серебро – Зере Отепкали (40 кг);
    Серебро – Талгат Орынбасар (60 кг);
    Бронза – Сабина Юлдашбекова (40 кг);
    Бронза – Инкар Куралбай (44 кг);
    Бронза – Рамазан Суиндиков (55 кг);
    Бронза – Данил Султанхан (55 кг).


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