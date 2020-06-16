Кубатбек Боронов стал исполняющим обязанности Премьер-Министра Кыргызстана

БИШКЕК. КАБАР. КАЗИНФОРМ - Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому на исполняющего обязанности первого вице-премьер-министра КР Кубатбека Боронова возложено исполнение обязанностей премьер-министра КР до сформирования нового состава Правительства КР. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Кабар».

Также, согласно Указу, Мухаммедкалый Абылгазиев освобожден от исполнения обязанностей Премьер-Министра КР, согласно поданному заявлению.

Напомним, вчера Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку с поста главы Правительства, сделав заявление.

Сегодня коалиция парламентского большинства Кыргызстана поддержала новый состав Правительства во главе с кандидатурой Кубатбека Боронова на должность Премьер-Министра.