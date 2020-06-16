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Кубатбек Боронов стал исполняющим обязанности Премьер-Министра Кыргызстана

16 Июня 2020 20:46
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Кубатбек Боронов стал исполняющим обязанности Премьер-Министра Кыргызстана

БИШКЕК. КАБАР. КАЗИНФОРМ - Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому на исполняющего обязанности первого вице-премьер-министра КР Кубатбека Боронова возложено исполнение обязанностей премьер-министра КР до сформирования нового состава Правительства КР. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Кабар».

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Также, согласно Указу, Мухаммедкалый Абылгазиев освобожден от исполнения обязанностей Премьер-Министра КР, согласно поданному заявлению.

Напомним, вчера Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку с поста главы Правительства, сделав заявление.

Сегодня коалиция парламентского большинства Кыргызстана поддержала новый состав Правительства во главе с кандидатурой Кубатбека Боронова на должность Премьер-Министра.


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