Куба вновь осталась без электричества из-за масштабного сбоя в энергосистеме

Электрическая сеть Кубы снова полностью вышла из строя. Поломка произошла на фоне ужесточения давления со стороны США, передает Kazinform со ссылкой на DW.

Электрическая сеть Кубы полностью вышла из строя в понедельник, 6 июля. Об этом сообщила государственная компания-оператор Unión Eléctrica. Власти страны заявили что, уже начаты работы по восстановлению подачи электричества. Причины аварии выясняются.

Поломка произошла на фоне ужесточения экономического и политического давления на режим в Гаване со стороны администрации Трампа. Сама Куба способна обеспечить лишь 40% необходимого объема топлива. С января 2026 года США разрешили доставить на остров нефть только с одного российского танкера в конце марта, и эти 730 тысяч баррелей нефти закончились уже к маю.

Как отмечает агентство Bloomberg, американская блокада значительно усугубила хронические перебои с электричеством на Кубе, где проживает около 10 млн человек. В мае власти страны объявили, что полностью исчерпали запасы топлива.

Трамп хочется добиться на Кубе смены режима

За последние месяцы жители Кубы уже несколько раз сталкивались с масштабными сбоями в энергосистеме. Вся страна осталась без света на несколько часов в середине марта, а в мае с такой же проблемой столкнулись восточные провинции Кубы. В целях экономии электроэнергии правительство также регулярно проводит плановые отключения света, которые могут длиться до 24 часов, пишет Bloomberg.

Стремясь найти выход из затянувшегося кризиса, власти Кубы пошли на масштабные реформы, включая крупнейшую за 65 лет частичную приватизацию экономики. В июне 2026 года руководство страны предложило провести почти 200 рыночных реформ, чтобы добиться снятия топливной блокады Вашингтона.

Однако переговоры между Кубой и США зашли в тупик. Как отмечает Bloomberg, при помощи экономического и политического давления Дональд Трамп надеется сменить правительство на Кубе на более лояльное США.

Ранее сообщалось о том, что США ввели новые санкции против Кубы.