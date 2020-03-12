Куба подтвердила первые три случаи заражения коронавирусом

ГАВАНА. КАЗИНФОРМ - В среду Куба подтвердила первые случаи заражения новым коронавирусом в стране. Государственная телекомпания сообщила, что симптомы заболевания были обнаружены у четырех итальянских туристов, которые прилетели в аэропорт Гаваны в понедельник. Затем они направились в город Тринидад, расположенный на юге страны. На следующий день их доставили в больницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

В больнице подтвердили, что анализы трех туристов дали положительный результат на коронавирус.

За последние 10 дней Куба активизировала свою кампанию по борьбе с распространением инфекции, проводя собрания на рабочих местах, в общественных местах, а также через государственные средства массовой информации.

Отмечается, около 100 случаев были зарегистрированы в Латинской Америке с тех пор, как 26 февраля Бразилия объявила о первом случае заболевания в стране. Также большое количество случаев заболевания зарегистрировано в Италии.