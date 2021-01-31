НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный казахстанский файтер смешанного стиля Куат «Найман» Хамитов ответил на вызов соотечественника и коллеги по цеху Фаниля Рафикова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ф. Рафиков после победы на турнире NFC 28, вызвал на бой россиянина Романа Богатова, назвав того «одеялом», и Куата Хамитова, призвав последнего перестать бить «нонеймов».

«Найман» дал ответ в свойственной для себя манере. «Когда я услышал, что мне сделали вызов, я решил посмотреть бой этого парня и был сильно удивлен тем, что он остался жив после того нокаута! Ну раз он жив и хочет боя, то я хочу сказать организаторам, что это самый легкий бой в моей карьере, и даже готов сделать вам скидку, обещаю, что я не буду с ним бороться и вообще не буду бить его правой рукой! Короче, этот бой для меня ничто, но если они готовы меня заинтересовать чем-то, то почему бы и нет», - заявил боец.

Ранее сообщалось о том, что в Алмалинском районном суде Алматы вынесли приговор бойцу ММА Куату Хамитову. Напомним , в сентябре прошлого года казахстанский боец ММА Куат «Найман» Хамитов был доставлен в департамент полиции Алматы из-за видео в соцсетях с призывами к насилию. Он обвинялся в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 272 УК РК (Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам либо провокация массовых беспорядков, а равно призывы к насилию над гражданами).



