Куат Хамитов задушил соперника в первом раунде и выиграл пояс чемпиона

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец Куат Хамитов (22-6-2) стал хедлайнером турнира по смешанным единоборствам Mergen Fighting Championship 1 в Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Его соперником был украинский файтер Роман Головинов (10-4). Бой в полусреднем весе был запланирован на три раунда и закончился победой Хамитова удушающим приемом в первом раунде.

Таким образом, Куат Хамитов одержал 23-ю победу в своей профессиональной карьере в ММА и завоевал чемпионский пояс промоушна MFC, а Роман Головинов потерпел пятое поражение.

Добавим, что это был второй бой Хамитова в 2021 году — он выходил в клетку в январе и всего за 49 секунд нокаутировал российского бойца Максима Пантелеева (0-1).



