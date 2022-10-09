16:09, 09 Октябрь 2022 | GMT +6
Куат Хамитов сразится за чемпионский титул
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Известный казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов сообщил информацию о своем следующем поединке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
«Официально! 28 октября титульный бой, за звание чемпиона TOP Fight», - написал «Найман» на своей странице в Instagram.
Соперником Хамитова по бою на турнире в Москве станет армянский файтер Давид Хачатрян.
В предыдущем поединке, который состоялся 10 сентября на турнире Mergen Fighting Championship 3 в Атырау, Куат Хамитов победил удушающим приемом в первом раунде россиянина Василия Бабинцева.
Фото: sports.kz