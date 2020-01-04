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Куат Хамитов сделал заявление о своем будущем

4 Января 2020 02:22
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Куат Хамитов сделал заявление о своем будущем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Известный казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов сделал заявление о своем будущем, сообщает Sports.kz.

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«Это были мои лучшие годы, но это не конец! Как минимум еще будем выступать лет 5! Мы только начинаем, это был только первый раунд!», — написал боец в своем Instagram-аккаунте.

Отметим, что Куат Хамитов должен был провести бой 25-го декабря в Алматы против таджикского бойца Нурулло Алиев. Бой несостоялся по вине организаторов.

Напомним, свой последний бой Куат Хамитов провел в апреле: он проиграл единогласным решением судей азербайджанскому бойцу Нариману Аббасову.


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Ключевые слова: Спорт,
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