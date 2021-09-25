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    09:24, 25 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Куат Хамитов проиграл «Пиранье» в главном бою AMC Fight Nights

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский файтер Куат Хамитов (23-6-2) выступил в главном бою турнира по смешанным единоборствам AMC Fight Nights в Сочи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Хамитов провел поединок с российским бойцом Марифом Пираевым (29-4-1). Бой в полусреднем весе был рассчитан на три раунда и закончился победой Пираева единогласным решением судей — 30-27, 29-28, 30-27.

    Таким образом, Мариф Пираев одержал тридцатую победу в профессиональной карьере, а Куат Хамитов потерпел седьмое поражение в ММА. Добавим, что для казахстанца это уже третий бой в 2021 году: до этого Хамитов в январе нокаутировал россиянина Максима Пантелеева (0-1), а затем в июне удосрочил украинца Романа Головинова (10-5).


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