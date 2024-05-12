РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:20, 12 Май 2024 | GMT +6

    Куат Хамитов проиграл легенде ММА

    Куат Хамитов
    Фото: kuat__khamitov/Instagram

    Казахстанский боец Куат Хамитов выступил на турнире по смешанным единоборствам RCC 19 в Екатеринбурге, где сразился с известным российским файтером Александром Шлеменко, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Этот поединок прошел в среднем весе и был рассчитан на три раунда. Он закончился победой Шлеменко единогласным решением судей.

    Таким образом, Александр Шлеменко одержал 62-ю победу в профессиональной карьере, а Куат Хамитов потерпел девятое поражение в профи-ММА.

    Хамитов прервал победную серию из трех боев, а Шлеменко, напротив, выиграл третий поединок подряд. Стоит отметить, что Шлеменко — 39 лет, а Хамитову — 36.



    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана ММА
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!