Куат Хамитов проиграл легенде ММА

Казахстанский боец Куат Хамитов выступил на турнире по смешанным единоборствам RCC 19 в Екатеринбурге, где сразился с известным российским файтером Александром Шлеменко, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Этот поединок прошел в среднем весе и был рассчитан на три раунда. Он закончился победой Шлеменко единогласным решением судей.

Таким образом, Александр Шлеменко одержал 62-ю победу в профессиональной карьере, а Куат Хамитов потерпел девятое поражение в профи-ММА.

Хамитов прервал победную серию из трех боев, а Шлеменко, напротив, выиграл третий поединок подряд. Стоит отметить, что Шлеменко — 39 лет, а Хамитову — 36.





