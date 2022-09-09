Куат Хамитов официально получил в соперники известного нокаутера

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Известный казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов по прозвищу «Найман» узнал соперника по следующему поединку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Официально! Долгожданное возвращение Куата Хамитова состоится уже десятого сентября на MFC3. В главном событии турнира «Найман» встретится с нокаутером из России — Василием Бабинцевым!» — сообщили в пресс-службе промоушна MERGEN FIGHTING CHAMPIONSHIP.

Ранее Хамитов анонсировал поединок с представителем Германии Зака Фатуллазаде.

В начале текущего года 34-летний Хамитов объявил о завершении профессиональной карьеры, но в июне заявил, что готов вернуться в смешанные единоборства.





Фото:sports.kz







