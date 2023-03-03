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Куат Хамитов официально объявил свой следующий бой

3 Марта 2023, 20:11
Куат Хамитов официально объявил свой следующий бой Фото: instagram.com/kuat__khamitov

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Известный казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов (24-6) официально объявил свой следующий поединок в MMA, передает МИА «Казинформ».

«Найман» сообщил на своей странице в Instagram о том, что проведет бой с российским файтером Акопом Степаняном, который за свою профессиональную карьеру выиграл 27 поединков и потерпел 12 поражений.

«Официально! Куат Хамитов (24-6) vs Акоп Степанян (27-12)», — написал Хамитов.

Год назад Хамитов объявил о завершении профессиональной карьеры в смешанных единоборствах, но в июне выступил с заявлением, что продолжит выступления и провел один поединок, в котором одержал победу.




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