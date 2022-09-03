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    02:22, 03 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Куат Хамитов объявил свой следующий бой

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Известный казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов по прозвищу «Найман» выступил с объявлением своего следующего поединка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В публикации на своей странице в Instagram казахстанский боец анонсировал следующий поединок. Хамитов (23-7-2) встретится с представителем Германии Зака Фатуллазаде (19-12). Бой состоится на турнире промоушна Mergen Fighting Championship десятого сентября в Атырау.

    В начале текущего года казахстанец объявил о завершении профессиональной карьеры в ММА, но в начале лета заявил о том, что желает продолжить выступления.


    Фото: sports.kz

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