Куат Хамитов направил гуманитарную помощь пострадавшим от паводка

Казахстанский мастер ММА Куат (Найман) Хамитов направил гуманитарную помощь жителям Атырауской области, пострадавшим от наводнения. Об этом известный спортсмен сообщил на своей странице в Instagram, передает корреспондент агентства Kazinform.

- От своего имени направил гуманитарную помощь жителям Атырауской области, пострадавшим от наводнения. В какой бы стране я ни находился, я всегда с моим народом, – написал Куат Хамитов.

В своем видеообращении он отметил, что, если бы находился в стране, то поехал бы в регионы, пострадавшие от наводнения и поработал там.

- Если бы находился на родине, мог бы поехать поработать в Кульсары. К сожалению, сейчас нахожусь за рубежом, прохожу подготовку. Поэтому, чтобы принести хоть небольшую пользу народу, стране, направляю от своего имени гуманитарную помощь, – сообщил К.Хамитов.

По словам спортсмена, он готов оказать помощь и другим областям, где жители пострадали от наводнения.

Сейчас Хамитов в Таиланде готовится к своему поединку – 11 мая он выйдет в октагон против известного российского файтера Александра Шлеменко.

Поединок между Хамитовым и Шлеменко состоится в городе Екатеринбурге.

Александр Шлеменко свой последний бой провел 15 декабря в Екатеринбурге, выиграв нокаутом у сербского спортсмена Александра Илича. В настоящее время у российского спортсмена 64 победы и 15 поражений. Один поединок завершился вничью, еще один не состоялся.

У 36-летнего Куата Хамитова 24 победы, 8 поражений и 1 ничья.