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    11:43, 26 Апрель 2024 | GMT +6

    Куат Хамитов направил гуманитарную помощь пострадавшим от паводка

    Куат Хамитов
    Фото: instagram.com/kuat__khamitov

    Казахстанский мастер ММА Куат (Найман) Хамитов направил гуманитарную помощь жителям Атырауской области, пострадавшим от наводнения. Об этом известный спортсмен сообщил на своей странице в Instagram, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - От своего имени направил гуманитарную помощь жителям Атырауской области, пострадавшим от наводнения. В какой бы стране я ни находился, я всегда с моим народом, – написал Куат Хамитов.

    В своем видеообращении он отметил, что, если бы находился в стране, то поехал бы в регионы, пострадавшие от наводнения и поработал там.

    - Если бы находился на родине, мог бы поехать поработать в Кульсары. К сожалению, сейчас нахожусь за рубежом, прохожу подготовку. Поэтому, чтобы принести хоть небольшую пользу народу, стране, направляю от своего имени гуманитарную помощь, – сообщил К.Хамитов.

    По словам спортсмена, он готов оказать помощь и другим областям, где жители пострадали от наводнения.

    Сейчас Хамитов в Таиланде готовится к своему поединку – 11 мая он выйдет в октагон против известного российского файтера Александра Шлеменко.

    Поединок между Хамитовым и Шлеменко состоится в городе Екатеринбурге.

    Александр Шлеменко свой последний бой провел 15 декабря в Екатеринбурге, выиграв нокаутом у сербского спортсмена Александра Илича. В настоящее время у российского спортсмена 64 победы и 15 поражений. Один поединок завершился вничью, еще один не состоялся.

    У 36-летнего Куата Хамитова 24 победы, 8 поражений и 1 ничья.

    Теги:
    Атырауская область Спорт спортсмены Казахстана Наводнение Регионы Гуманитарная помощь Видео Общество Паводки в Казахстане Паводки
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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