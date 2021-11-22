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    03:35, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Куат Хамитов анонсировал бой на 16 декабря

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец ММА Куат Хамитов (21-7-1) анонсировал бой со своим соотечественником, Нурбергеном Шариповым (10-3), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Официально! Куат Хамитов vs Нурберген Шарипов. 16 декабря на MFC-2, схватка по грэпплингу», — написал Хамитов на своей странице в Instagram.

    Свой последний бой Куат Хамитов провел в июне: он дебютировал в промоушне Mergen Fighting Championship и победил сабмишном в первом раунде украинца Романа Головинова (10-6). Что касается Нурбергена Шарипова, то он дрался в октябре на турнире АСА 130 и был нокаутирован в первом раунде бразильским бойцом Фелипе Фроесом (20-5-1).



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