Куат Борашев назначен председателем Комитета по делам архивов и управления документацией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра культуры и спорта РК Борашев Куат Кахарманулы назначен на должность председателя Комитета по делам архивов и управления документацией Министерства культуры и спорта Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Куат Борашев родился в 1972 году в Джамбулской области. Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби. Квалификация по специальности — журналист.

Трудовую деятельность начал в 1993 г. в должности редактора государственной телерадиовещательной компании «Казахстан». С мая по октябрь 1994 г. был репортером республиканской корпорации «Телевидение и радио Казахстана». В 1994-1995 гг. — учитель средней школы. В 1995-1997 гг. — диктор телекомпании «Райхан-ТВ». С июля по сентябрь 1997 г. — редактор городского телеканала «Тараз-ТВ». В 1997-2000 гг. — редактор, руководитель групп «Акнур» и «Азан», комментатор ЗАО «Жамбылская областная телерадиокомпания».

В 2000-2003 гг. — главный специалист ЗАО «Қазақстан темір жолы». В 2003-2005 гг. — корреспондент республиканской газеты «Егемен Қазақстан». С февраля по июнь 2005 г. — заведующий отделом НЗАО «ТРК Президента РК». В 2005-2006 гг. — заведующий отделом НЗАО «ТРК Президента Республики Казахстан».

С марта по август 2006 г. — главный эксперт пресс-службы Президента РК. В 2006-2007 гг. — обозреватель республиканской газеты «Егемен Қазақстан». В 2007-2012 гг. — занимал различные должности в Администрации Президента РК.

В 2012-2013 гг. — заместитель председателя Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК. В 2013-2017 гг. — заместитель заведующего Секретариатом Государственного секретаря РК. С июня по ноябрь 2017 г. — главный редактор республиканской газеты «Егемен Қазақстан». В 2017-2019 гг. — председатель Комитета языковой политики Министерства культуры и спорта РК.

С марта 2019 г. и по настоящее время — заместитель заведующего секретариатом Государственного секретаря РК.

