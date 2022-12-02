Куанышбек Есекеев избран президентом Федерации дзюдо Казахстана

2 Декабря 2022, 17:30

2 декабря в столице Казахстана состоялась конференция Федерация дзюдо Казахстана, на которой был избран президент этой структуры – председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев.

Кандидатуру нового главы Федерации единогласно поддержали все 16 голосующих участников конференции. Выбор председателя правления АО «Казахтелеком» на этот пост объясняется тем, что, помимо своей основной деятельности, Куанышбек Есекеев известен эффективной работой в структурах, связанных с отечественным спортом.

В конференции приняли участие вице-министр культуры и спорта РК Серик Жарасбаев, председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Самат Ергалиев, генеральный директор НОК Казахстана Серик Каскабасов, генеральный секретарь федерации дзюдо РК Асхат Житкеев, а также вице-президенты и президенты региональных федерации дзюдо.

Напомним, что с момента официального признания в Казахстане в 2018 году киберспорта Есекеев возглавил Qazaq CyberSport Federation – Казахстанскую Федерацию киберспорта, которая под его руководством сумела развернуть сеть национальных регулярных турниров, включая официальное первенство РК по киберспорту – Кубок Республики Казахстан.

Qazaq CyberSport Federation в сжатые сроки создала необходимую инфраструктуру для проведения казахстанских и международных турниров, а отечественные кибератлеты и команды регулярно становятся участниками престижных мировых ивентов.

Глава правления АО «Казахтелеком» является председателем попечительского совета общественного фонда поддержки и развития казахской борьбы «Qazaqstan Barysy», он профессионально занимался дзюдо в юности.

Куанышбек Есекеев поблагодарил участников конференции за доверие, подчеркнув, что популярность этого олимпийского вида спорта в РК позволяет приумножить успехи казахстанцев на мировых аренах.

«Сейчас чемпионаты республики среди взрослых, юношей и молодежи по дзюдо ежегодно собирают более 10 тыс. спортсменов со всего Казахстана, - отметил Куанышбек Есекеев.– Это говорит о том, что дзюдо привлекательно для молодежи. Шесть лет назад в Алматы открыта Академия дзюдо, где молодые ребята могут тренироваться вместе со спортсменами из национальной сборной, нам стоит делать больше таких шагов для выявления новых талантов», - подчеркнул он.

Также на конференции были заслушаны отчеты о проведении Федерацией мероприятий в 2022 году и о подготовке национальной сборной РК к Олимпиаде-2024 во Франции.