Куанышбек Есекеев допрошен в качестве свидетеля по делу о хищениях в АО «Казахтелеком»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев допрошен в качестве свидетеля по делу Кайрата Сатыбалдыулы. Об этом сообщил глава Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Он (Куанышбек Есекеев) действующий руководитель, но по делу у нас не проходит. На сегодня допрошен в качестве свидетеля», - сказал Олжас Бектенов.

Ранее сообщалось, что Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере.

По подозрению в совершении указанных преступлений задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Сатыбалдыулы. Проверяется причастность К. Сатыбалдыулы к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства. Расследование продолжается. В соответствии со ст. 201 УПК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.