Куаныш Султанов: Сауытбек Абдрахманов продолжил дело Шерхана и Абиша

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Политик, государственный деятель Куаныш Султанов поздравил с 70-летием государственного деятеля, менеджера казахской прессы, депутата Мажилиса Парламента РК Сауытбека Абдрахманова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сауытбек Абдрахманов вырос на наших глазах. Мы работали вместе, начиная с кануна Независимости. Я был свидетелем тому, какую высокую оценку в обществе получил его труд в сфере духовности. Сауытбек очень образованный человек, и его знания многосторонние. Очень старательный, усердный, что бы он ни делал, не торопится, не суетится, обо всем подумает, продумает все свои доводы, с большой ответственностью относится к своей творческой работе. Сауытбек многого добился в исследованиях. Много у него исследовательских работ в области литературы. Он внес большой вклад в исследование творчества Пушкина, других известных в мире литературы людей», – сказал К. Султанов.

По его мнению, значительными работами С. Абдрахманова можно считать интервью с Елбасы Нурсултаном Назарбаевым о строительстве государства, монографию о творчестве и деятельности Абиша Кекильбаева. Около 20 лет С. Абдрахманов руководил газетой «Егемен Казахстан», значительно увеличив ее тираж, повысив ее статус. Он продолжил работу Шерхана Муртазы, Абиша Кекильбаева, Нурлана Оразалина и развил их традиции. Также он повысил качество издания, и это его большая заслуга. Позднее С. Абдрахманов стал депутатом Мажилиса от Ассамблеи народа Казахстана.

«На всех этих постах Сауытбек добивался очень хороших результатов, при этом, делал все обдуманно и спокойно. Я ценю и его труд, и его поведение в обществе. За свои заслуги он заслужил благодарность и от Елбасы Нурсултана Назарбаева, и от нашего Президента Касым-Жомарта Токаева. Желаю ему здоровья и долгих лет жизни!», – сказал Куаныш Султанов.