+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: -8 °С
USD 427.11 EUR 497.5
RUB 6.05 CNY 66.77
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Куаныш Султанов: Сауытбек Абдрахманов продолжил дело Шерхана и Абиша

5 Ноября 2021 16:43
Поделиться:
Куаныш Султанов: Сауытбек Абдрахманов продолжил дело Шерхана и Абиша

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Политик, государственный деятель Куаныш Султанов поздравил с 70-летием государственного деятеля, менеджера казахской прессы, депутата Мажилиса Парламента РК Сауытбека Абдрахманова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
19-метровую стелу с часами возвели в Алматы
Роль отца в семье обсудили на форуме в Шымкенте Алматинцам рассказали о преимуществах перехода на ОСИ и ПТ Поддержка людей с особыми потребностями всегда будет одним из приоритетов Nur Otan – Бауыржан Байбек

«Сауытбек Абдрахманов вырос на наших глазах. Мы работали вместе, начиная с кануна Независимости. Я был свидетелем тому, какую высокую оценку в обществе получил его труд в сфере духовности. Сауытбек очень образованный человек, и его знания многосторонние. Очень старательный, усердный, что бы он ни делал, не торопится, не суетится, обо всем подумает, продумает все свои доводы, с большой ответственностью относится к своей творческой работе. Сауытбек многого добился в исследованиях. Много у него исследовательских работ в области литературы. Он внес большой вклад в исследование творчества Пушкина, других известных в мире литературы людей», – сказал К. Султанов.

По его мнению, значительными работами С. Абдрахманова можно считать интервью с Елбасы Нурсултаном Назарбаевым о строительстве государства, монографию о творчестве и деятельности Абиша Кекильбаева. Около 20 лет С. Абдрахманов руководил газетой «Егемен Казахстан», значительно увеличив ее тираж, повысив ее статус. Он продолжил работу Шерхана Муртазы, Абиша Кекильбаева, Нурлана Оразалина и развил их традиции. Также он повысил качество издания, и это его большая заслуга. Позднее С. Абдрахманов стал депутатом Мажилиса от Ассамблеи народа Казахстана.

«На всех этих постах Сауытбек добивался очень хороших результатов, при этом, делал все обдуманно и спокойно. Я ценю и его труд, и его поведение в обществе. За свои заслуги он заслужил благодарность и от Елбасы Нурсултана Назарбаева, и от нашего Президента Касым-Жомарта Токаева. Желаю ему здоровья и долгих лет жизни!», – сказал Куаныш Султанов.


Подписывайтесь на наш канал:

#Культура   #Юбилей   #Лица Казахстана   #Общество   #Поздравление   #Поздравления  
Поделиться:

Автор:

Мейрамбек Байгарин

Новости по теме
19-метровую стелу с часами возвели в Алматы
Роль отца в семье обсудили на форуме в Шымкенте
Алматинцам рассказали о преимуществах перехода на ОСИ и ПТ
Поддержка людей с особыми потребностями всегда будет одним из приоритетов Nur Otan – Бауыржан Байбек
Популярное
1 Костанаец похитил 416 миллионов тенге, воспользовавшись сбоем в системе банка
2 Алматинка через суд заставила стоматолога вернуть деньги за лечение
3 В Алматинской области наказан водитель, не пропустивший скорую
4 Автовор сканером вскрыл чужое авто и похитил 20 млн тенге в Алматы
5 Павлодарец нанес государству ущерб на 500 млн тенге
6 Внедорожник изъяли у алматинца за неуплату налога
Читайте также
Алматинцам рассказали о преимуществах перехода на ОСИ и ПТ
Инклюзивті білім беруді дамыту орталығы: ерекше балаларға арналған бірегей мектеп
Костанаец похитил 416 миллионов тенге, воспользовавшись сбоем в системе банка
Алматинка через суд заставила стоматолога вернуть деньги за лечение
В Алматинской области наказан водитель, не пропустивший скорую
Автовор сканером вскрыл чужое авто и похитил 20 млн тенге в Алматы
Павлодарец нанес государству ущерб на 500 млн тенге
Внедорожник изъяли у алматинца за неуплату налога
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив