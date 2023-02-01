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Куаныш Кудайбергенов и Даулетжан Хасанов назначены заместителями председателя правления КМГ

1 Февраля 2023, 12:00
Куаныш Кудайбергенов и Даулетжан Хасанов назначены заместителями председателя правления КМГ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Куаныш Кудайбергенов и Даулетжан Хасанов назначены заместителями председателя правления АО НК «КазМунайГаз», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Фонда «Самрук-Қазына».

Куаныш Кудайбергенов назначен заместителем председателя правления АО НК «КазМунайГаз». Он будет курировать направление крупных нефтегазовых проектов

В разные годы работал инженером по бурению ЗАО «Интегра», техническим специалистом АО МНК «КазМунайТениз», менеджером департамента развития крупных нефтегазовых проектов АО НК «КазМунайГаз», занимал руководящие должности в ТОО «КМГ-Кансу Оперейтинг», «Ромпетрол C.A.».

С 2017 по 2021 годы — директор департамента развития нефтяной промышленности

министерства энергетики РК.

С июня 2021 года по январь 2023 года – заместитель генерального директора «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.».

Заместитель председателя правления по крупным нефтегазовым проектам Мурат Мунбаев покинул свой пост в декабре 2022 года по собственному желанию.

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Даулетжан Хасанов окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт (1993) по специальности «Экономист» и Атырауский институт нефти и газа (2007) по смпециальности «Горный инженер».

Трудовой стаж: в разные годы работал заместителем главного бухгалтера АО «Тениз», главным бухгалтером Курмангазинский РУТ, ОАО «Казахтелеком», заместителем главного бухгалтера ОАО «ОзенМунайГаз, ОАО «ЭмбаМунайГаз», главным бухгалтером АО «Каспий Нефть - ТМЕ», ТОО «EuroAsia Group». Заместитель директора по экономике и финансам, директор департамента финансов, заместитель главного бухгалтера ПФ «ЭмбаМунайГаз» АО «РД «КМГ» (09.2002-07.2006). Заместитель генерального директора по экономике и финансам ТОО «СП «КазГерМунай» (07.2006-01.2010). Управляющий директор по управлению долями в СП АО «РД «КазМунайГаз», по совместительству директор ТОО «УТТ и ОС» (01.2010-12.2012); президент АО «Каражанбасмунай» (12.2012-04.2016). Член правления АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (с 05.2016). Генеральный управляющий директор по управлению активами разведки и добычи АО «РД «КазМунайГаз» (07.2017-05.2018). Директор-председатель правления АО «ОзенМунайГаз» - заместитель генерального директора, член правления АО «РД «КМГ» (04.2016-07.2017). Главный директор по экономике и финансам, член правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» (05.2018-11.2018). Управляющий директор по управлению человеческими ресурсами АО НК «КазМунайГаз» (11.2018-08.2020). Директор Департамента добычи нефти и газа АО «КазМунайГаз (09.2020-10.2021). Генеральный директор АО «Мангистаумунайгаз» (10.2021-02.2023).


Фото: t.me/samrukazynaofficial

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