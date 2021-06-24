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    18:05, 23 Июнь 2021 | GMT +6

    Куаныш Ергалиев назначен вице-министром образования и науки РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Ергалиев Куаныш Асылханович назначен на должность вице-министра образования и науки РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Куаныш Ергалиев родился в 1982 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский национальный медицинский университет, университет Тулейн, Карагандинский экономический университет «Казпотребсоюза», университет Гарварда.

    Трудовую деятельность начал в 2006 году фельдшером на станции скорой неотложной медицинской помощи в г. Алматы.

    С 2009 по 2014 годы работал на различных должностях в Министерстве здравоохранения РК.

    2014-2019 годы — старший менеджер Департамента интегрированной академической системы здравоохранения Назарбаев Университета.

    С августа 2019 и по настоящее время занимал должность ректора Университета им. Сулеймана Демиреля.


    Теги:
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