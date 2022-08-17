Jibek Joly
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Назначения
Куаныш Ергалиев назначен вице-министром науки и высшего образования РК
17 Августа 2022 17:52

Куаныш Ергалиев назначен вице-министром науки и высшего образования РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Ергалиев Куаныш Асылханович назначен вице-министром науки и высшего образования РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Куаныш Ергалиев родился в 1982 году в Восточно-Казахстанской области.

Окончил Казахский национальный медицинский университет, университет Тулейн, Карагандинский экономический университет «Казпотребсоюза», университет Гарварда.

Трудовую деятельность начал в 2006 году фельдшером на станции скорой неотложной медицинской помощи в г. Алматы.

С 2009 по 2014 годы работал на различных должностях в Министерстве здравоохранения РК.

В 2014-2019 гг. — старший менеджер департамента интегрированной академической системы здравоохранения Назарбаев Университета.

В 2019-2021 гг. — ректор Университета им. Сулеймана Демиреля.

С июня 2021 года являлся вице-министром образования и науки.

Фото: gov.kz







Новости по теме
Каких педагогов освободят от квалификационного тестирования в РК
Новый учебный год – новые правила для школьников и их родителей
Школы ВКО готовы к началу учебного года
Читайте также
Каких педагогов освободят от квалификационного тестирования в РК
Школу на 300 мест открыли в Жетысуской области
Школы ВКО готовы к началу учебного года
Назначен заместитель акима Бурлинского района ЗКО
Кадровые назначения в РК за неделю
Единый стандарт качества обучения и проживания студентов разработает Алматы
Кайрат Мырзахметов назначен зампредседателя Комитета госимущества и приватизации
Гани Бейсембаев назначен вице-министром просвещения РК
Новости партнеров
Популярное
1 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
2 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
3 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
4 Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
5 Праздничный концерт в честь Дня Конституции состоялся в Нур-Султане

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Каспий является объединяющим мостом для Казахстана и Азербайджана
Еркин Тукумов
Общество должно взять за основу принцип нулевой терпимости к любому проявлению насилия
Архив