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    09:11, 08 Апрель 2024 | GMT +6

    Куанышбек Мирамбекулы назначен главой управления туризма Алматинской области

    Куанышбек Мирамбекулы
    Фото: акимат Алматинской области

    Распоряжением акима Алматинской области Куанышбек Мирамбекулы назначен руководителем управления туризма региона, передает агентство Kazinform.

    Куанышбек Мирамбекулы в 2012 году окончил курсы английского языка в International Business School Budapest, 2012 году прошел курс по программе «управления человеческими ресурсами» в Kangnam University Seoul, 2013 году учился по обмену в Otto-Friedrich University Bamberg, в 2015 году окончил Новый экономический университет имени Т.Рыскулова по специальности «Экономика и Бизнес», в 2016 году Центрально-Азиатский университет по специальности «Право», в 2022 году прошел научную стажировку в Kings College London по специальности «Право. Правоохранительная деятельность».

    Трудовую деятельность начал в 2012 году индивидуальным предпринимателем.

    В разные годы работал помощником бухгалтера ТОО «Хит трэвэл», экспертом Института судебных экспертиз по городу Астана, руководителем управления кадрового, юридического обеспечения и документооборота центра судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан, заместителем директора Института судебных экспертиз по Карагандинской области.

    С августа 2022 года руководитель единой службы управления персоналом ГУ «Аппарат акима Алматинской области».

    К сведению, бывший руководитель управления туризма Алматинской области Айбар Теменов назначен советником Акима области.

    Теги:
    Кадровые назначения Чиновники Регионы Казахстана Регионы Назначения Акимат Алматинская область Госслужба
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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