Куандык Бишимбаев признал вину в полном объеме - КУИС МВД РК

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев вышел на свободу. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» подтвердили в пресс-службе КУИС МВД РК.

25 сентября 2019 года Абайским районным судом г. Шымкент рассмотрено ходатайство Бишимбаева К. об условно-досрочном освобождении. Данное ходатайство судом было удовлетворено. Соответствующее решение суда вступило в законную силу 11 октября 2019 года.

Ранее Бишимбаев К. обратился к Главе государства с ходатайством о помиловании, которое в феврале 2019 года было удовлетворено путем сокращения назначенного ему срока наказания.

При рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении учитывается характеристика осужденного в местах лишения свободы, погашение иска, признание вины и другие обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии необходимости дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы.

Бишимбаев К. вину признал в полном объеме и раскаялся в содеянном. Присужденный судом иск возместил. За период отбывания наказания Бишимбаев К. имел положительную характеристику и принимал активное участие в культурно-массовых мероприятиях.

Оставшийся неотбытый срок наказания он будет находиться под пробационным контролем.

Напомним, в марте 2018 года Куандыка Бишимбаева приговорили к 10 годам лишения свободы. Его признали виновным в получении взятки и хищении. Кроме того, по решению суда, у Бишимбаева конфисковали имущество. Судебное разбирательство длилось больше четырех месяцев. Вместе с Бишимбаевым в деле фигурировали еще 22 человека. Это бывшие сотрудники АО «Байтерек DEVELOPMENT», предприниматели и представители строительных компаний. В феврале 2019 года Бишимбаева перевели в учреждение средней безопасности ИЧ 167/3 в Шымкенте.