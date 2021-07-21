КТЖ запускает программу улучшения социально-бытовых условий железнодорожников

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - АО «НК «Қазақстан темір жолы» запустит специальную программу улучшения социально-бытовых условий железнодорожников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацкомпании.

«В целях поддержки социальной стабильности в трудовых коллективах важным вопросом для нас является обеспечение должного уровня условий труда работников», - сказал сегодня на расширенном совещании Председатель Правления компании Нурлан Сауранбаев.

АО «НК «ҚТЖ» всегда предоставляла своим работникам социальный пакет, включающий широкий спектр льгот. Увеличение бюджета на эти цели происходит практически ежегодно.

Социальные гарантии по защите трудовых прав, оплате, охране труда закреплены Коллективным договором.

Как подчеркивалось на сегодняшнем расширенном совещании, следует также обратить особое внимание на своевременные доплаты и надбавки работникам, обеспечение качественной спецодеждой, создание благоприятных условий труда.