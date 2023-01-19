ҚТЖ закончил 2022 год с несколькими историческими рекордами

19 Января 2023, 10:49

Несмотря на геополитическую ситуацию, изменение традиционных цепочек поставок в 2022 году, АО «НК «ҚТЖ» обеспечило положительную динамику производственных и финансовых показателей.

Эксплуатационный грузооборот составил 252 млрд ткм, что на 5,3% больше уровня 2021-го года. Это самый высокий показатель за годы независимости Казахстана. Также превышен исторический максимум объема перевозок между РК и КНР – 23 млн тонн (на 15% больше, чем в 2021 г.). Контейнерный транзит по сравнению с предыдущим годом увеличен на 6% и составил 1 129 тыс. ДФЭ.

По итогам 2022 г. перевезено свыше 14 млн пассажиров, что на 21,4% больше, чем в предыдущем. Пассажирооборот увеличился на 29,7% и составил 12 353 млн пасс.-км.

Возобновлено курсирование 14 пар международных поездов. Запущены пассажирские поезда сообщением «Астана – Жезказган» и «Алматы-2 – Жезказган», «Астана – Костанай». Назначен пригородный поезд сообщением «Конаев – Алматы».

Проведена работа по обновлению парка подвижного состава, развитию инфраструктуры. Заключен контракт на приобретение 537 пассажирских вагонов по технологии Stadler. Подписано соглашение с «ALSTOM Transport SA» на поставку 245 электровозов. Начато строительство вторых путей на железнодорожном участке Достык – Мойынты.

На финансовом результате компании положительно отразились принятые правительством и АО «Самрук-Қазына» решения по рефинансированию и погашению долгов. Доля обязательств ҚТЖ в «твердой» валюте снижена с 57% в 2019 г. до 30% в 2022 г.

В сравнении с 2021 г. на 40% увеличена заработная плата работников.

Компании присвоен высокий рейтинг ESG на уровне А2 рейтинговым агентством «Moody's ESG Solutions».

Вместе с тем, из года в год повышается износ подвижного состава и инфраструктуры железной дороги. На сегодняшний день инфраструктура функционирует на пределе своих возможностей, что влияет на дальнейший рост перевозок. Ежегодно в среднем проводится капитальный ремонт на 450-500 км ж/д пути, а также работы по текущему содержанию. Для обеспечения безопасности движения вводятся ограничения скорости движения на участках, что приводит к опозданиям поездов. Компанией принимаются организационные и технологические меры по снижению количества задержанных поездов в пути следования и ускорению передвижения составов для предприятий топливно-энергетического комплекса. Для решения проблемы обновления активов ведется работа с уполномоченными органами по пересмотру уровня регулируемого тарифа.

В рамках исполнения поручения Главы государства по трансформации КТЖ в транзитно-логистическую компанию разработана соответствующая дорожная карта. Планируется усилить компетенции КТЖ, необходимые для выхода на внешние логистические рынки. Для исключения сдерживающих пропускную способность участков инфраструктуры на повестке – реализация крупных проектов (модернизация участка Достык-Мойынты, строительство линии Дарбаза-Мактаарал, обводной в обход г.Алматы и погранперехода Бахты–Аягоз).

Пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы»