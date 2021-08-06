КТЖ за 7 месяцев перевез 52,1 млн тонн экспортных грузов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В АО «НК «Қазақстан темір жолы» отчитались по перевозке грузов железнодорожным транспортом за 7 месяцев текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом месяце по линии КТЖ отгружено более 147 млн тонн грузов. Это на 4,4 млн тонн больше, чем в прошлом году. Внутри республики перевезено более 95,3 млн тонн грузов, а на экспорт – более 52,1 млн тонн. По сравнению с январем-июлем прошлого года объем грузоперевозок между Казахстаном и Китаем вырос на 5% и достиг 12,7 млн тонн. Одна из причин увеличения перевозок между двумя странами – это контейнерные перевозки», - сказал заместитель председателя правления АО «НК «Қазақстан темір жолы» Оралхан Кулаков на брифинге в «Самрук-Казына».

Он также отметил, что сейчас на уровне Правительства разрабатывается дорожная карта по контейнеризации грузов с участием представителей бизнес-сообществ, КТЖ и других заинтересованных сторон.

«Хочу подробно остановиться на вопросе контейнеризации. Сегодня нужен такой фундаментальный подход. У всех перевозчиков сейчас есть проблема с отправкой грузов в направлении Китая» - заключил представитель КТЖ.



