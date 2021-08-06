+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 33 °С
Алматы: °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

КТЖ за 7 месяцев перевез 52,1 млн тонн экспортных грузов

6 Августа 2021 12:30
Поделиться:
КТЖ за 7 месяцев перевез 52,1 млн тонн экспортных грузов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В АО «НК «Қазақстан темір жолы» отчитались по перевозке грузов железнодорожным транспортом за 7 месяцев текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Около 4 млн тонны зерна экспортировал Казахстан в 2021 году посредством ЖД перевозок
КТЖ продлило скидки на месяц на поставки сена в пострадавшие от засухи регионы Вхождение в Ashyq стало проще и доступнее – глава Палаты предпринимателей Карагандинской области На рынке жилья ожидается снижение цен - аналитик

«В прошлом месяце по линии КТЖ отгружено более 147 млн тонн грузов. Это на 4,4 млн тонн больше, чем в прошлом году. Внутри республики перевезено более 95,3 млн тонн грузов, а на экспорт – более 52,1 млн тонн. По сравнению с январем-июлем прошлого года объем грузоперевозок между Казахстаном и Китаем вырос на 5% и достиг 12,7 млн тонн. Одна из причин увеличения перевозок между двумя странами – это контейнерные перевозки», - сказал заместитель председателя правления АО «НК «Қазақстан темір жолы» Оралхан Кулаков на брифинге в «Самрук-Казына».

Он также отметил, что сейчас на уровне Правительства разрабатывается дорожная карта по контейнеризации грузов с участием представителей бизнес-сообществ, КТЖ и других заинтересованных сторон.

«Хочу подробно остановиться на вопросе контейнеризации. Сегодня нужен такой фундаментальный подход. У всех перевозчиков сейчас есть проблема с отправкой грузов в направлении Китая» - заключил представитель КТЖ.



Подписывайтесь на наш канал:

#КТЖ   #Экономика   #Транспорт  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
Около 4 млн тонны зерна экспортировал Казахстан в 2021 году посредством ЖД перевозок
КТЖ продлило скидки на месяц на поставки сена в пострадавшие от засухи регионы
Вхождение в Ashyq стало проще и доступнее – глава Палаты предпринимателей Карагандинской области
На рынке жилья ожидается снижение цен - аналитик
Популярное
1 Количество заболевших КВИ растет в Восточном Казахстане
2 Внесены изменения в постановление санврача ЗКО
3 Работу усилили мониторинговые группы в Карагандинской области
4 ВОЗ призывает к мораторию на ревакцинацию в интересах бедных стран
5 Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Туркменистан
6 Опубликованы фото неформальной встречи глав государств Центральной Азии
Читайте также
Около 4 млн тонны зерна экспортировал Казахстан в 2021 году посредством ЖД перевозок
КТЖ продлило скидки на месяц на поставки сена в пострадавшие от засухи регионы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив