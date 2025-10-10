РУ
    00:10, 10 Октябрь 2025 | GMT +5

    КТЖ временно приостановила прием экспортного зерна в порту Актау

    «НК «Қазақстан темір жолы» временно ограничила прием экспортных зерновых грузов, направляемых в порт Актау, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу компании.

    КТЖ
    Фото: КТЖ

    Это связано с накоплением вагонов с зерном вследствие неритмичного прибытия судов. В сентябре в порт прибыло 14 судов общей грузоподъемностью около 50 тысяч тонн, что вызвало скопление порядка 700 груженых вагонов на терминалах и подходах.

    Ограничения ввели для предотвращения простоев подвижного состава и перегрузки инфраструктуры. После стабилизации графика судозаходов прием зерновых грузов будет полностью возобновлён.

    Кроме того, на сопредельной территории восточного направления (КНР) отмечается снижение приёма зерновых грузов. Это связано с увеличением сроков фитосанитарного и карантинного досмотра в Китае с 5 до 10 суток в праздничный период, что негативно повлияло на эксплуатационную обстановку на казахстанской стороне.

    Железнодорожная сеть КТЖ функционирует в штатном режиме и готова к перевозке подтверждённых объемов.

    За маркетинговый сезон 2024–2025 годов (сентябрь — август) объём перевозок зерна через порт Актау в направлении Ирана вырос в 10 раз и достиг 1,27 млн тонн.

    Поставки на внутренний рынок и по социально значимым направлениям осуществляются без ограничений.

    Ранее сообщалось, что 1 млн тонн казахстанского зерна экспортировали по железной дороге.

