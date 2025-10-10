КТЖ временно приостановила прием экспортного зерна в порту Актау

Это связано с накоплением вагонов с зерном вследствие неритмичного прибытия судов. В сентябре в порт прибыло 14 судов общей грузоподъемностью около 50 тысяч тонн, что вызвало скопление порядка 700 груженых вагонов на терминалах и подходах.

Ограничения ввели для предотвращения простоев подвижного состава и перегрузки инфраструктуры. После стабилизации графика судозаходов прием зерновых грузов будет полностью возобновлён.

Кроме того, на сопредельной территории восточного направления (КНР) отмечается снижение приёма зерновых грузов. Это связано с увеличением сроков фитосанитарного и карантинного досмотра в Китае с 5 до 10 суток в праздничный период, что негативно повлияло на эксплуатационную обстановку на казахстанской стороне.

Железнодорожная сеть КТЖ функционирует в штатном режиме и готова к перевозке подтверждённых объемов.

За маркетинговый сезон 2024–2025 годов (сентябрь — август) объём перевозок зерна через порт Актау в направлении Ирана вырос в 10 раз и достиг 1,27 млн тонн.

Поставки на внутренний рынок и по социально значимым направлениям осуществляются без ограничений.

