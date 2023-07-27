КТЖ внедряет цифровые системы компании Wabtec

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В АО «НК «ҚТЖ» стартовала Неделя Цифровизации, посвященная повышению эффективности перевозочного процесса и направленная на совершенствование операционной деятельности компании в области грузовых перевозок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы» .

В рамках недели проходят встречи представителей причастных служб КТЖ, ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» и компании Wabtec. Презентованы цифровые решения по автоматизации планирования движения поездов, составлению графиков и оптимизации операций по магистральной сети.

ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» с целью повышения эффективности железнодорожных перевозок оснащает парк грузовых локомотивов серии ТЭ33А цифровой системой Wabtec «Оптимизатор рейса» (Trip Optimizer).

Trip Optimizer – интеллектуальная система, которая помогает машинисту управлять локомотивом за счет автоматического регулирования контроллера и динамического тормоза. Система, анализируя данные о маршруте и грузе, в режиме реального времени рассчитывает оптимальный скоростной режим и расход топлива. Проект «Внедрение цифровой системы «Trip Optimizer» направлен на повышение качества ведения поезда локомотивной бригадой, планирование привязки локомотивов под готовые поезда, снижение выброса вредных веществ. По результатам реализации проекта ожидается улучшение количественных и качественных эксплуатационных показателей, экономия дизельного топлива.

- И в следующем десятилетии мы планируем сотрудничать с КТЖ, чтобы сделать их образцом на глобальном уровне в области устойчивого развития и экологически чистых технологий, продолжая при этом повышать их операционную эффективность с помощью цифровых технологий, - отметил Гохан Байхан, старший вице-президент корпорации Вабтек по России/СНГ, Европе, Ближнему Востоку и Северной Африки.

Завершится Неделя посещением столичных объектов КТЖ: сортировочной станции, локомотивного депо и АО «Локомотив құрастыру зауыты».