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    12:02, 22 Август 2024 | GMT +6

    КТЖ выявило хищения дизтоплива в локомотивных депо

    поезд локомотив
    Фото: КТЖ

    Выездная финансовая комиссия КТЖ в 2022 году выявила факты массового хищения дизтоплива в локомотивных депо Семей, Аягоз и Оскемен, передает агентство Kazinform. 

    Материалы были переданы в правоохранительные органы области Абай и Восточно-Казахстанской области. Со стороны КТЖ было оказано полное содействие в проведении следствия. По руководству депо Семей и Аягоз в 2024 году обвинительный приговор вступил в силу.

    АО «НК «Қазақстан темір жолы» ведет системную работу по недопущению таких фактов. В компании действует политика нулевой терпимости к любым нарушениям.

    Теги:
    Хищение Дизтопливо Топливо КТЖ Поезда Железная дорога
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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