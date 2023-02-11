КТЖ в 2023 году повысит зарплаты своим сотрудникам на 20%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - АО «НК «Қазақстан темір жолы» повысит заработные платы своим сотрудникам в этом году в среднем на 20%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

АО «НК «ҚТЖ» является субъектом естественной монополии, доходы которого формируются за счет регулируемых тарифов, утверждаемых уполномоченным государственным органом. В соответствии с Законом РК «О естественных монополиях» монополисту утверждаются тарифы единожды на 5-летний период.

Так, в тарифе на 2023 год было предусмотрено повышение заработной платы работников на 4 %. Компания с 1 января 2023 года повысила заработную плату работников на 5%.

С 1 января 2023 года введены новые нормы, позволяющие изменять утвержденный тариф монополиста до истечения его срока действия за счет роста заработной платы с учетом фактического уровня инфляции.

Принимая во внимание предоставленные законом возможности, компания проводит работу с уполномоченным государственным органом по росту заработной платы.

С 1 марта компания планирует дополнительно повысить заработную плату на 15% для производственного персонала.

Таким образом, в результате проведенных мероприятий доходы работников компании повысятся в среднем на 20% за 2023 год.

Кроме того, на праздник «Наурыз» будет выплачена премия в размере 1 МРЗП.

Работа по улучшению социального пакета и созданию благоприятных условий труда железнодорожников будет продолжена.

С учетом планируемого повышения с марта 2023 года совокупный рост заработной платы производственного персонала за 3 года составит 81%.

Фото: sknews.kz