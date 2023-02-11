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    12:23, 11 Февраль 2023 | GMT +6

    КТЖ в 2023 году повысит зарплаты своим сотрудникам на 20%

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - АО «НК «Қазақстан темір жолы» повысит заработные платы своим сотрудникам в этом году в среднем на 20%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

    АО «НК «ҚТЖ» является субъектом естественной монополии, доходы которого формируются за счет регулируемых тарифов, утверждаемых уполномоченным государственным органом. В соответствии с Законом РК «О естественных монополиях» монополисту утверждаются тарифы единожды на 5-летний период.

    Так, в тарифе на 2023 год было предусмотрено повышение заработной платы работников на 4 %. Компания с 1 января 2023 года повысила заработную плату работников на 5%.

    С 1 января 2023 года введены новые нормы, позволяющие изменять утвержденный тариф монополиста до истечения его срока действия за счет роста заработной платы с учетом фактического уровня инфляции.

    Принимая во внимание предоставленные законом возможности, компания проводит работу с уполномоченным государственным органом по росту заработной платы.

    С 1 марта компания планирует дополнительно повысить заработную плату на 15% для производственного персонала.

    Таким образом, в результате проведенных мероприятий доходы работников компании повысятся в среднем на 20% за 2023 год.

    Кроме того, на праздник «Наурыз» будет выплачена премия в размере 1 МРЗП.

    Работа по улучшению социального пакета и созданию благоприятных условий труда железнодорожников будет продолжена.

    С учетом планируемого повышения с марта 2023 года совокупный рост заработной платы производственного персонала за 3 года составит 81%.

    Фото: sknews.kz
    Теги:
    Экономика Транспорт КТЖ
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