КТЖ установит свыше 100 км ограждений вдоль ж/д путей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В АО «НК «Қазақстан темір жолы» состоялось совещание с участием руководителей линейных подразделений компании и представителей ДВД на транспорте по вопросам снижения непроизводственного травматизма на железной дороге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.

Основной причиной травмирования граждан на железной дороге, по-прежнему, является личная неосторожность и несоблюдение требований правил нахождения в зоне повышенной опасности. Больше всего нарушений зафиксировано ­в границах Алматинского, Шымкентского, Акмолинского и Кызылординского отделений дороги.

Для предотвращения травмирования граждан на объектах магистрали в КТЖ на постоянной основе проводятся организационно-технические мероприятия.

«От несанкционированного выхода людей на пути на станциях установлено порядка 300 км ограждений. До конца 2024 года планируется установить свыше 100 км ограждений вдоль ж/д пути на участках Астана – Актобе, Астана – Атырау, Астана – Защита, Алматы – Мангышлак, Алматы – Жезказган, Астана – Уральск. Также предусмотрено строительство надземных пешеходных переходов на станциях Жанаарка (Карагандинская обл.), Женишке (Актюбинская обл.), Достык (Алматинская обл.)», - сообщили в компании.

Большое внимание уделяется разъяснительно-профилактической работе в образовательных учреждениях. Совместно с правоохранительными органами проводятся рейды для пресечения нахождения посторонних лиц в зоне железнодорожного транспорта.

Как отмечают в компании, граждане, несмотря на предпринимаемые меры, игнорируют специально оборудованные переходы и мосты, продолжая переходить ж/д пути в неположенных местах. Кроме того, в южных регионах зарегистрированы случаи преднамеренного повреждения существующих ограждающих устройств жителями населённых пунктов.

Для исключения рисков несчастных случаев участниками совещания отмечена необходимость тесного взаимодействия железнодорожников с правоохранительными и местными исполнительными органами. Руководителям Алматинского, Шымкентского, Акмолинского и Кызылординского отделений дороги рекомендовано усилить профилактическую работу по предупреждению травмирования граждан на железной дороге.