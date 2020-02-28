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КТЖ: Сообщение о пассажире с коронавирусом на вокзале в Павлодаре - часть учений

28 Февраля 2020 20:57
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КТЖ: Сообщение о пассажире с коронавирусом на вокзале в Павлодаре - часть учений

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Сообщение о пассажире с коронавирусом, прозвучавшее на вокзале в Павлодаре, назвали частью профилактических учений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала АО «НК «КТЖ» - «Дирекция магистральной сети».

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«По поводу появившейся в социальных сетях информации относительно «пассажира с симптомами коронавируса на вокзале Павлодара» сообщаем следующее. Прозвучавшее на вокзале сообщение является частью профилактических учений, которые проводил акимат Павлодарской области. Необходимо отметить, что вокзал Павлодара находится в ведении городского акимата и под управлением ТОО «Павлодарвокзалсервис» АО «НК «КТЖ» проводит большую разъяснительную работу со своими сотрудниками. Информация, в которой говорится о симптомах болезни, регулярно появляется на LED-экранах, расположенных на территории вокзалов городов Казахстана. Непосредственно контактирующие с населением сотрудники компании снабжены защитными масками», - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой филиала АО «НК «КТЖ» - «Дирекция магистральной сети».


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Ключевые слова: Павлодарская область, Пневмония в Китае,
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