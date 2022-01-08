ҚТЖ: ситуация с перевозкой грузов под особым контролем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В «АО «НК «ҚТЖ» работает штаб по взаимодействию с ситемообразующими промышленными предприятиями (ТЭЦ, ГРЭС, угольные и рудные разрезы). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

В штатном режиме подвижным составом обеспечиваются все производства непрерывного цикла. Отгрузка нефтепродуктов объектам топливно-энергетического комплекса производится по плану.

Штаб находится в постоянном контакте с производственными компаниями. В оперативном порядке решаются вопросы обеспечения подвижным составом и доставки грузов по назначению.



