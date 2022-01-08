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    13:20, 08 Январь 2022 | GMT +6

    ҚТЖ: ситуация с перевозкой грузов под особым контролем

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В «АО «НК «ҚТЖ» работает штаб по взаимодействию с ситемообразующими промышленными предприятиями (ТЭЦ, ГРЭС, угольные и рудные разрезы). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

    В штатном режиме подвижным составом обеспечиваются все производства непрерывного цикла. Отгрузка нефтепродуктов объектам топливно-энергетического комплекса производится по плану.

    Штаб находится в постоянном контакте с производственными компаниями. В оперативном порядке решаются вопросы обеспечения подвижным составом и доставки грузов по назначению.



    Теги:
    Транспорт ЧП-2022
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