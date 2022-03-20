КТЖ просит коллег из Кыргызстана разъяснить высокие тарифы за проезд на одном из участков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев ответил на депутатский запрос касательно тарификации железнодорожных перевозок грузов по участку «Мерке – Турксиб (Луговая) – казахстанско-киргизская граница», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно положениям Договора Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС) тарифы на железнодорожные перевозки грузов по территориям государств членов ЕАЭС унифицированы и не зависят от сообщений перевозок (внутренние, экспорт или импорт). Размер унифицированных тарифов железнодорожной компании ГП «НК «Кыргыз темир жолу» в среднем в два раза выше тарифов АО «НК «ҚТЖ». Железнодорожная линия «Бишкек – Турксиб (Луговая)», в том числе участок «Мерке - Турксиб», находится в составе кыргызской железной дороги и плата за перевозку грузов по железной дороге «Бишкек – Турксиб» взимается компанией ГП «НК «Кыргыз темир жолу», - написал Каирбек Ускенбаев в своем ответе.

Он напомнил, что 8 апреля 1997 года между Правительствами Казахстана и Кыргызстана было подписано Соглашение об особенностях правового регулирования деятельности предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта (далее – Соглашение). В соответствии с Приложением 2 к Соглашению, плата за перевозку грузов в пределах железной дороги «Бишкек – Турксиб», в частности, по участку «Мерке - Турксиб» должна взиматься по тарифам, применяемым на территории РК, т.е. по тарифам утвержденным Комитетом по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК. Если ГП «НК «Кыргыз темир жолу» при перевозке грузов на участке «Мерке - Турксиб» применяет свои унифицированные тарифы, то это противоречит положениям Соглашения.

«По информации АО «НК «ҚТЖ», 11 марта текущего года АО «НК «ҚТЖ» направило в ГП «НК «Кыргыз темир жолу» письмо о разъяснении применения тарифов при перевозке грузов по участку «станция Каинды – станция Турксиб (эксп.)» линии Бишкек – Турксиб (эксп.), входящий в состав железных дорог Кыргызстана в рамках Соглашения. По итогам работы с ГП «НК «Кыргыз темир жолу» информация будет представлена дополнительно», - заключил министр.