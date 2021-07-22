КТЖ приступил к перевозке угля к отопительному сезону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на площадке АО «НК «ҚТЖ» железнодорожники и представители угольной сферы обсудили вопросы отгрузки твердого топлива на предстоящий отопительный сезон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «ҚТЖ».

Совещание прошло под председательством председателя правления АО «НК «ҚТЖ» Нурлана Сауранбаева. В мероприятии приняли участие представители министерств энергетики, индустрии и инфраструктурного развития, агентства по защите и развитию конкуренции, угольных разрезов, крупные отправители и получатели угля.

По итогам первого полугодия 2021 года по сети ҚТЖ погружено 51,5 млн тонн каменного угля, рост к прошлому году составил 4%. Из них казахстанским потребителям доставлено 36,3 млн тонн, что на 9% выше уровня 2020 года. На экспорт отправлено 15,2 млн тонн угля.

«Хочу обратить внимание на два момента. Первый - вопрос равномерности погрузки угля в течение года и начала закупа твердого топлива уже с августа. Данная схема работы доказала свою эффективность и позволила исключить дефицита подвижного состава в осенне-зимний период. Поэтому всем участникам процесса необходимо придерживаться этого принципа. Второй момент - парк техники АО «Қазтеміртранс», как и других собственников, находится в рынке. В связи с этим рекомендуем отправителям заблаговременно прорабатывать вопросы обеспечения подвижным составом предстоящих перевозок со всеми собственниками полувагонов», - сказал и.о. заместителя председателя правления АО «НК «ҚТЖ» по грузовому движению Оралхан Кулаков.

На территории Казахстана насчитывается более 63 тысяч полувагонов, из них свыше 40 тысяч - на балансе частных собственников РК и вагонных операторов соседних государств, более 23 тысяч - в собственности АО «Қазтеміртранс».

По итогам совещания принято решение до 1 августа текущего года в ҚТЖ организовать работу штаба по вопросам перевозок угля.