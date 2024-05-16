КТЖ планирует летом перевезти 4,2 млн пассажиров

В Алматы прошло выездное расширенное совещание руководства КТЖ и АО «Пассажирские перевозки» с туристическими операторами и владельцами баз отдыха по организации летних перевозок в направлении озера Алаколь. На встречу были приглашены представители НПП «Атамекен», Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта и отраслевых ассоциаций. Об этом передает агентство Kazinform.

В летние месяцы 2024 года КТЖ планирует увеличить перевозки пассажиров в курортные зоны по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и перевезти свыше 4,2 млн пассажиров.

Фото: КТЖ

В направлении озера Алаколь будут курсировать поезда по 12 маршрутам: из Астаны, Алматы, Восточно-Казахстанской и Абайской областей. А также впервые в этом году будет запущен поезд из Кызылорды. По 10 маршрутам будут следовать поезда АО «Пассажирские перевозки», по двум - составы частных перевозчиков. Национальный перевозчик свои поезда преимущественно будет формировать из вагонов, оборудованных системой кондиционирования воздуха.

- Железнодорожный транспорт играет ключевую роль в развитии туризма в стране. Мы ежегодно отмечаем увеличение спроса на жд билеты в направлении Алаколь. На этот летний сезон количество доступных мест увеличится по сравнению с прошлым годом в поездах до озера Алаколь на 16 тыс. - до 270 тыс., - отметил председатель правления АО «Пассажирские перевозки» Жанибек Тайжанов.

Фото: КТЖ

Поезда в направлении Алаколь будут останавливаться на популярных для туристов станциях– Жаланашколь, Акши и Бесколь, где созданы все необходимые условия для комфортного и безопасного пребывания пассажиров: увеличены перроны, отремонтированы залы ожидания и кассы. Для удобства пассажиров на станциях организована работа кассы с посменной работой кассиров. Также приобрести билеты можно без комиссии на сайте bilet.railways.kz. При отсутствии билетов пассажир может встать в очередь и приобрести билет на освободившееся место в поезде, воспользовавшись услугой «Лист ожидания». Эта опция доступна бесплатно на сайте bilet.railways.kz или в билетных кассах АО «Пассажирские перевозки».

Сейчас национальный перевозчик ведет активную подготовку подвижного состава к летним перевозкам. Проводятся мероприятия по расконсервации систем вентиляции и кондиционирования воздуха, замена воздушных фильтров, промывка и дезинфекция системы водоснабжения, осмотр и проверка электрооборудования вагонов, обеспечивается покраска тамбуров, титанов, труб систем отопления и других частей, а также наружная обмывка кузовов вагонов.

Фото: КТЖ

На совещании обсуждались вопросы организации разовых поездов из городов Павлодара, Шымкента и Кызылорды до озера Алаколь, раннего резервирования билетов туроператорами - от 180 суток до отправления, и сотрудничество по развитию интермодальных перевозок.

АО «Пассажирские перевозки» проводит совещания с туроператорами на постоянной основе. В этом году это вторая встреча.