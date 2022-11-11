КТЖ обсудила с сингапурской компанией вопросы создания цифрового транспортного коридора

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В «Қазақстан темір жолы» состоялась встреча руководства компании с представителями сингапурской компании PSA International Pte Ltd по стратегическому сотрудничеству в области логистики и развития цифрового транспортного коридора, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

Стороны обсудили вопросы создания цифрового торгового коридора Азия – Европа. Реализация данной инициативы позволит решить важную задачу, поставленную Главой государства по повышению транзитного потенциала страны и укреплению имиджа Казахстана как надежного транспортного хаба в глобальной логистической экосистеме.

На встрече презентована единая цифровая платформа, разработанная дочерней компанией PSA International Pte Ltd – Crimson Logic совместно со специалистами КТЖ. В новой системе использованы возможности сингапурской онлайн-платформы по управлению цепи поставок Calista-AE в интеграции с информационными системами КТЖ.

Цифровое решение планируется применить на Транскаспийском международном транспортном маршруте. Платформа создаст качественный и удобный сервис для клиентов, повысит привлекательность маршрута для международных перевозчиков. Цифровой формат обеспечит прозрачное взаимодействие с государственными органами и экспедиторами. Помимо исключения бумажного документооборота при оформлении транзитных грузов, сократятся сроки доставки грузов.

PSA International Pte Ltd - один из крупнейших портовых операторов в мире, имеющий терминалы в 26 странах.