КТЖ обновляет вагоны на маршруте № 353/354 «Нурлы Жол — Семей»

Состав поезда включает 9 вагонов: 3 купейных, 5 плацкартных и 1 штабной, рассчитанных на перевозку более 350 пассажиров в одном направлении.

Поезд курсирует через день: отправление со станции Нурлы Жол — в 17:55, со станции Семей — в 16:45.

Ранее на данном маршруте в составе поезда эксплуатировались вагоны 1993 года постройки. В настоящее время подвижной состав обновлен современными вагонами нового поколения.

Фото: КТЖ

Вагоны изготовлены с учетом современных мировых требований к дизайну, безопасности, надежности и комфорту. В купе оборудованы эргономичные спальные места, индивидуальные светодиодные светильники, USB-порты и сетевые розетки. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены специальные купе и места для колясок, а также кнопка вызова проводника. Срок службы вагонов — до 40 лет.

Фото: КТЖ

За последние два года АО «Пассажирские перевозки» закупило 219 вагонов RWS Wagon (ЗИКСТО). Новые вагоны также курсируют по маршрутам «Актобе — Атырау», «Павлодар — Туркестан», «Павлодар — Алматы», «Кызылорда — Семей», «Алматы — Саратов», «Алматы — Оскемен», «Астана — Кокшетау», «Астана — Курорт Боровое», «Караганды — Астана».

Обновление парка является стратегическим направлением для Национального перевозчика в рамках поручения Главы государства. До 2030 года в рамках программы модернизации парк планируется обновить на 100%.

Фото: КТЖ

В КТЖ отметили, что все вагоны RWS Wagon (ТОО «ЗИКСТО») относятся к новой 45-й серии и оснащены современным оборудованием, обеспечивающим комфорт и безопасность пассажиров во время поездки. Современные вагоны адаптированы для всех категорий пассажиров: маломобильных граждан, семей с детьми, пожилых людей и международных туристов.

Беспрепятственный вход позволяет заезжать на инвалидной коляске без посторонней помощи. Для семей, путешествующих с детьми, в санузлах, необорудованных душевой, установлены пеленальные столики. WI-FI в вагонах и USB-розетки, расположенные у каждого места, позволят пассажирам оставаться на связи и заряжать электронику для учебы, работы и досуга. Эргономичные поручни у каждой полки, светодиодное освещение в тамбурах и возможность индивидуально регулировать температуру в каждом купе обеспечивают высокий комфорт в поездках.

Фото: КТЖ

Также предусмотрены индивидуальные сейфы для хранения ценных вещей пассажиров. Внутренние покрытия вагонов выполнены из экологичных гипоаллергенных материалов. Система обеззараживания воздуха снижает риск инфекций. В каждом штабном вагоне оборудованы специализированные купе с увеличенным пространством и санузлом для маломобильных граждан. Сдвижные двери с кнопкой управления между тамбуром и салоном экономят пространство, снижают уровень шума, удобно открываются. Герметичные межвагонные переходы позволяют сохранять постоянный микроклимат и передвигаться по составу.

Фото: КТЖ

Все вагоны готовы к любым температурным режимам, вакуумные туалеты работают даже на длительных стоянках. Информационные табло дублируют информацию на казахском, русском и английском языках. Вагонные тележки обеспечивают «плавный ход».