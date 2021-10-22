НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня со станции Мангистау в составе пассажирского поезда №77/78 «Мангистау - Алматы-2» выходят в первый рейс новые вагоны. Данный маршрут является самым популярным среди населения страны и самым протяженным – 2 812 км, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Новые вагоны оборудованы системой кондиционирования (оснащенные фильтрами для обеззараживания и очистки воздуха), системой видеонаблюдения, пожаротушения, собственным пожарным шлангом и запасом воды в каждом вагоне. В купе и коридорах установлены по две электрические розетки напряжением 220 В и по два современных USB порта для зарядки мобильных телефонов. Также в каждом вагоне имеется холодильник, микроволновая печь, диспенсер c питьевой и титан с горячей водой.

Вагоны приобретены в рамках гсударственно программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» и собраны на заводе «Тұлпар» по технологии Тверского вагоностроительного завода. Приобретение вагонов профинансировало АО «Фонд развития промышленности».

В период с 2010-2021 годы АО «Пассажирские перевозки» приобрело 1 153 вагона, из них 141 вагон - для обновления составов поездов по Мангистауской области. В том числе обновлены вагоны состава:

- поезда №37/38 «Мангистау - Нур-Султан» (фирменный) – 33 ед.;

- поезда №77/78 «Мангистау - Алматы-2» – 90 ед.

- поезда №313/314 «Атырау - Мангистау» – 18 ед.

В соответствии со Стратегией обновления подвижного состава на 2020-2029 годы предусмотрено приобретение около 500 пассажирских вагонов. В том числе вагонов со специализированными местами и подъемными устройствами для посадки/высадки лиц с ограниченными возможностями.