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    17:55, 22 Октябрь 2021 | GMT +6

    КТЖ обновил составы маршрута «Мангистау - Алматы-2»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня со станции Мангистау в составе пассажирского поезда №77/78 «Мангистау - Алматы-2» выходят в первый рейс новые вагоны. Данный маршрут является самым популярным среди населения страны и самым протяженным – 2 812 км, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

    Новые вагоны оборудованы системой кондиционирования (оснащенные фильтрами для обеззараживания и очистки воздуха), системой видеонаблюдения, пожаротушения, собственным пожарным шлангом и запасом воды в каждом вагоне. В купе и коридорах установлены по две электрические розетки напряжением 220 В и по два современных USB порта для зарядки мобильных телефонов. Также в каждом вагоне имеется холодильник, микроволновая печь, диспенсер c питьевой и титан с горячей водой.

    Вагоны приобретены в рамках гсударственно программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» и собраны на заводе «Тұлпар» по технологии Тверского вагоностроительного завода. Приобретение вагонов профинансировало АО «Фонд развития промышленности».

    В период с 2010-2021 годы АО «Пассажирские перевозки» приобрело 1 153 вагона, из них 141 вагон - для обновления составов поездов по Мангистауской области. В том числе обновлены вагоны состава:

    - поезда №37/38 «Мангистау - Нур-Султан» (фирменный) – 33 ед.;

    - поезда №77/78 «Мангистау - Алматы-2» – 90 ед.

    - поезда №313/314 «Атырау - Мангистау» – 18 ед.

    В соответствии со Стратегией обновления подвижного состава на 2020-2029 годы предусмотрено приобретение около 500 пассажирских вагонов. В том числе вагонов со специализированными местами и подъемными устройствами для посадки/высадки лиц с ограниченными возможностями.


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