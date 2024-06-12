КТЖ не способна оплачивать свои обязательства и находится в «красной» зоне кредитного риска - глава ВАП

Председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов на пленарном заседании Мажилиса озвучил основные итоги аудита эффективности использования бюджетных средств, выделенных на развитие транспортной отрасли, передает агентство Kazinform.

По словам председателя Высшей аудиторской палаты, тарифы частных ж/д перевозчиков грузов завышены.

— В отдельных случаях на 32%. В том числе за счет включения затрат, которые фактически не производятся. А это значительно влияет на стоимость перевозки товара для конечного потребителя. Здесь также усматриваются слабые позиции уполномоченного органа по регулированию тарифов. Подходы в тарификации должны быть справедливыми. Поэтому необходимо рассмотреть целесообразность дальнейшей работы частных железнодорожных перевозчиков, — заявил он.

73% всего грузооборота КТЖ за период с 2020 по 2023 год перевезено по тарифам ниже себестоимости. Убытки по регулируемым тарифам составили 907 млрд тенге, в том числе более половины — по экспорту. При этом уровень отдельных регулируемых тарифов на экспорт ниже тарифов на перевозку социально значимых продовольственных товаров внутри республики.

— Все убытки перекрываются в основном за счет транзитных доходов КТЖ. В этом отсутствует здравый экономический смысл. Ни один предприниматель не заинтересован осуществлять свою деятельность по принципу благотворительности. Это прямая дорога к банкротству. Сегодня КТЖ не способна оплачивать свои обязательства. Компания находится в «красной» зоне кредитного риска. Ее долг на начало 2024 года составлял 2,9 трлн тенге и продолжает расти. 45% или 1,3 трлн тенге из общего долга направлено на рефинансирование ранее принятых долговых обязательств, — добавил Алихан Смаилов.

По его словам, необходимо провести оптимизацию затрат группы компаний КТЖ с определением конкретных сроков по оздоровлению финансового и технического состояния.