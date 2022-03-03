+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 6 °С
USD 487.75 EUR 545.99
RUB 5.17 CNY 77.26
Скачать
Новости
Вся лента >>>

КТЖ: краткие итоги 2021 года

3 Марта 2022 16:04
Поделиться:
КТЖ: краткие итоги 2021 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Оперативная итоговая прибыль КТЖ за 2021 год составила 120 млрд. тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Новости по теме
Парк железнодорожных вагонов перешел в руки частных компаний – Дания Еспаева
Девять вагонов с углем сошли с рельсов в Казахстане

Снизился долг в «твердой» валюте: с 57% в 2019 году до 34,8% к концу 2021 года (на сегодняшний день долг компании – около 1,9 трлн. тг.). Агентство S&P повысило долгосрочный рейтинг АО «НК «ҚТЖ» до уровня «ВВ».


Подписывайтесь на наш канал:

#КТЖ  
Поделиться:
Новости по теме
Парк железнодорожных вагонов перешел в руки частных компаний – Дания Еспаева
Девять вагонов с углем сошли с рельсов в Казахстане
Популярное
1 Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Зеленским
2 Президенты Казахстана и Украины договорились о сотрудничестве двух стран в гуманитарной сфере
3 Касым-Жомарт Токаев поделился о деталях телефонных разговоров с Президентами РФ и Украины
4 Генеральным прокурором РК назначен Берик Асылов
5 50 тысяч тенге стоили патрульному звания и права работать на госслужбе в СКО
6 Что Даниал Ахметов поручил акиму Усть-Каменогорска
Читайте также
Грузовик и тепловоз столкнулись в Актобе
Свыше 17 тысяч кубометров снега убрали с железной дороги в ряде регионов РК
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Зеленским
Президенты Казахстана и Украины договорились о сотрудничестве двух стран в гуманитарной сфере
Касым-Жомарт Токаев поделился о деталях телефонных разговоров с Президентами РФ и Украины
Генеральным прокурором РК назначен Берик Асылов
50 тысяч тенге стоили патрульному звания и права работать на госслужбе в СКО
Что Даниал Ахметов поручил акиму Усть-Каменогорска
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив