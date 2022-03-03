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КТЖ: краткие итоги 2021 года
3 Марта 2022 16:04
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Оперативная итоговая прибыль КТЖ за 2021 год составила 120 млрд. тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».
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Снизился долг в «твердой» валюте: с 57% в 2019 году до 34,8% к концу 2021 года (на сегодняшний день долг компании – около 1,9 трлн. тг.). Агентство S&P повысило долгосрочный рейтинг АО «НК «ҚТЖ» до уровня «ВВ».
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