КТЖ консолидировало 100% акций крупнейшего оператора логистических терминалов в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Группа компаний АО «НК «Қазақстан темір жолы» завершила процесс выкупа АО «Кедентранссервис», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

Так, 22 мая в рамках Договора купли-продажи в Амстердаме (Нидерланды) зарегистрирована сделка по приобретению АО «НК «ҚТЖ» 50% акций компании «Logistic System Management B.V.», ранее принадлежавших ПАО «ТрансКонтейнер».

Компания «Logistic System Management B.V.» (зарегистрирована в г. Амстердам) является единственным акционером казахстанской компании АО «Кедентранссервис».

Таким образом, АО «НК «ҚТЖ» установило полный контроль над деятельностью АО «Кедентранссервис».

С момента подписания Договора купли-продажи приняты все необходимые корпоративные решения, получены разрешения и произведена оплата установленной стоимости 50% акций Компании «Logistic System Management B.V.».

Отметим, в ноябре 2019 года между АО «НК «ҚТЖ» и ПАО «ТрансКонтейнер» был заключен Договор купли-продажи 50% акций компании «Logistic System Management B.V.».

АО «Кедентранссервис» — ведущий оператор логистических терминалов в Республике Казахстан, который присутствует на рынке транспортно-логистических услуг, обладает активами и компетенциями в области терминальной обработки грузов, а также осуществляет услуги по перегрузу ввозимых из КНР грузов на пограничных станциях «Достык» и «Алтынколь». Терминалы АО «Кедентранссервис» расположены практически во всех регионах и крупных городах Казахстана.



