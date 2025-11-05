КТЖ и Китай договорились о заезде сменных работников на приграничные станции

Для повышения эффективности работы пограничных переходов между Казахстаном и Китаем, а также обеспечения бесперебойного приема и передачи грузов на сопредельных территориях, КТЖ и Китайские железные дороги по итогам заседания Смешанных комиссий пограничных железных дорог достигли договоренности о заезде сменных работников приграничных станций на территорию другой стороны.

На станциях Достык и Алтынколь со стороны АО «НК «ҚТЖ» завершены ремонтные и модернизационные работы зданий, предназначенных для размещения сменных работников КНР, созданы все необходимые условия для безопасной работы и комфортного проживания сотрудников.

Реализация достигнутых договоренностей позволит снять существующие ограничения, ускорить прохождение административных процедур, повысить пропускную способность пограничных станций, ускорить обработку перевозочных документов на грузы и будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества в области железнодорожного транспорта между Казахстаном и Китаем.

Заезд сменных работников обеих сторон на сопредельные станции запланирован на декабрь 2025 года.

